有个姑娘叫格玛

you ge gu niang jiao ge ma

There is a girl called Gema,

她的纯洁象雪山的莲花

ta de chun jie xiang xue shan de lian hua

She is as pure as the lotus on the snow peak,

自从那一天与她相遇后

zi cong na yi tian yu ta xiang yu hou

Since I met her that day,

噢 再也没有了烦恼和忧伤

o zai ye mei you le fan nao he you shang

Oh, I have never felt better,

啊 心中充满了快乐

a xin zhong chong man la kuai le

Oh, my heart is filled with joy,

因为见到了她

yin wei jian dao le ta

Because I met her,

啊格玛 啊格玛

a ge ma a ge ma

Oh Gema, oh Gema

歌声像那美酒

ge sheng xiang na mei jiu

Her song is like tasty wine,

醉在我的心上

zui zai wo de xin shang

My heart is completely soaked in it,

真情像那阳光

zhen qing xiang na yang guang

Her pure love is like sunshine,

温暖着我的心房

wen nuan zhe wo de xin fang

bringing warmth to my heart,

格玛 格玛

ge ma ge ma

Gema, Gema,

心爱的姑娘

xin ai de gu niang

The girl of my love,

格玛 格玛

ge ma ge ma

Gema, gema,

有个姑娘叫格玛

you ge gu niang jiao ge ma

There is a girl called Gema,

她的脸庞象天边的彩霞

ta de lian pang xiang tian bian de cai xia

Her face is like colourful clouds in the sky,

自从那一天与她分别后

ci cong na yi tian yu ta fen bie hou

Ever since I left her that day,

噢 再也看不到她的笑容

o zai ye kan bu dao ta de xiao rong

Oh, I have never seen her smile again,

啊 和那明亮的眼睛

a he na ming liang de yan jing

Oh, and her sparkling eyes,

再也见不到她

zai ye jian bu dao ta

Never saw her again

啊格玛 啊格玛

a ge ma a ge ma

Oh, Gema, Gema

春天又已经来了

chun tian yi jing lai le

Spring has come

燕子又已经飞回

yan zi you yi jing fei hui

Swallow has come back

沪沽湖又已经蓝了

hu gu hu you yi jing lan le

Lugu lake is blue again,

海白花又已经开放

hai bai hua you yi jing kai fang

Haibai flower is blossom again,

格玛 格玛

ge ma ge ma

Gema, Gema,

你何时回来 格玛

ni he shi hui lai ge me

When will you come back

啊格玛 啊格玛

a ge ma a ge ma

Oh, Gema, Gema

春天又已经来了

chun tian you yi jing lai le

燕子又已经飞回

yan zi you yi jing fei hui

沪沽湖又已经蓝了

hu gu hu you yi jing lan le

海白花又已经开放

hai bai hua you yi jing kai fang

格玛 格玛

ge ma ge ma

你何时回来

ni he shi hui lai

格玛

ge ma