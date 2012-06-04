且谈1989年的天安门事件我的小道消息比你的准

序对一般西方人而言，在中国，没有哪个地方比天安门更深刻地印在他们的意识中，也没有哪个历史事件比1989年的学生示威更经常地成为谈资。 最近有个博客提到：“又到六月了。又是重访天安门的时候了。”看起来的确如此。大部分西方媒体都在筹备这一事件的“周年报道”，或者是通过再现戏剧性事件的形式来炮制新闻，或者是出于某种不见得那么高尚的目的。

今日的北京天安门。 无论怎样，那些旧事还在不断地重提，或许是因为它们为我们带来了一种颠覆性的慰藉，让我们对自己先进社会的优越感怀有一丝感恩罢。 或许是这些故事让我们确信“这种事情在我们这里不会发生的”。 假如读者知道了“这种事情”在中国也未曾发生过，他们大多会感到非常惊讶。 1989年中国发生了最终以北京天安门广场静坐（事实上毋宁说是搭帐篷“静住”）为高潮的学生抗议示威运动，这确有其事。 但要感谢维基解密网站和其他（或许应该说勇敢的）西方记者，我们现在得知天安门广场上当天所发生的事情，仅此而已。

现在我们有了结论性的、有说服力的档案文件，证明了1989年在北京发生的事件与西方媒体上的报道大相径庭。不仅如此，我们有充分证据证明，中国政府对这些事件的报道从来就是实事求是的。 本文的主题就是要讲这个故事。从某种意义上讲，这个故事不是那么容易讲述的，既因为天安门不幸承载了二十余年的情感包袱，也因为中国和这些历史事件都不可避免地被意识形态的烟雾所笼罩。 故事从何说起呢？不如从头开始？ 让我们走进这意识形态的课堂，首先在黑板上写下一些不存在争议的事实。第一条就是：1989年6月4日，本人不在天安门广场上。 你们也不在。 这也就是本文副标题的由来。我们所依赖的都是小道消息，是看报道，是听别人说，更重要的是，我们相信我们所愿意相信的事情。 于是引出了另一个没有争议的事实——那就是，你并不“知道”天安门广场上发生了什么。的确，你也可以这么说我，不过现在我说的是你。 那天发生的事情，你并没有亲历亲闻。你不知道发生过什么，因为你不在那里。你所知道的一切都是道听途说。你或许看过关于那一天的电视新闻，或者读过报纸文章，但你不大可能真正遇到过当天实际在场的人，可以向你提供第一手的见闻录。 而且，从你所得到的各种信息当中，你不得不作出“立场”选择。假如你是西方人，你很可能会选择相信在那一天的确发生了很多可怕的事情。 为了公平起见，我们最好把你的立场选择和你所听到的小道消息一分为二——正如你已经意识到的，那些小道消息在法庭上恐怕是完全无法作为呈堂证供的。哪怕是在你们的国家里。 所以，在楚河汉界的你们那一边，我们有了两个事实： （1）我从媒体看到和听到那一天发生了很多非常可怕的事情。 （2）我选择相信这些事情都是真的。 我们先来看第一条。关于第二条你要怎样都可以。第一条道听途说来的证据，至少可以与其他消息来源对比检验，然后作出可信的评估。第二条是建立在意识形态基础上的，意识形态争论是不会有结果的，所以我们就不必浪费时间了罢。

让我们走进这意识形态的课堂，首先在黑板上写下一些不存在争议的事实。第一条就是：1989年6月4日，本人不在天安门广场上。 我们知道那些确切的事实？好吧，我们所知道的是——尽管当时并没有大范围报道——在1989年6月4日的北京，有两件事情同时发生了。这两件事情之间没有关联。 一件事情是学生的抗议活动，包括数千名大学生在天安门广场的静坐示威，持续了几周时间，最后于6月4日结束了。 另一件事情是工人的抗议活动，就本文的目的而言这件事情的缘起和细节并不重要。但基本上，是因为部分工人对他们的生活境遇不满，对他们很少获得政府的关心和支持不满。他们于是组织了自己的抗议活动，与任何学生运动完全无关，是各自独立的事件。 由于这两件事同时发生，而且在西方大众媒体上被混为一谈并同时报道，所以我们也就不得不同时处理这两件事情了。

学生的抗议活动

在这一天之前，军队就已被派往天安门广场，但这些军人并没有携带武器，根据当时所有的报道（包括维基解密透露的美国驻北京使馆的报告），他们携带的只是警棍而已。 根据所有的报道，在学生和军人之间不存在敌意。双方也没有发生什么哲学辩论，谁也没有将对方视为敌人。事实上，照片和报道都显示，学生在保护被愤怒的暴民（他们是无关的路人）追逐的军人。下文中你还会看到一些照片。 工人暴动

政府就是在这个时候派出了坦克，朝这些示威者开火了。

从我所知的一切来看，我看不出这有什么错。 我们可以让解读受到意识形态的干扰，声称中国军队使用“过度武力”，即便是在自卫，但这看起来是一种无谓的辩解。在最近发生在美国的几起事件中，十几名乃至更多的警察向手无寸铁的人发射了50发——在迈阿密的一起事件中是超过100发——子弹，法庭后来声称这“不属于过度使用武力”。那我们就公平一点，不要用不同的标准看人。 而且无论如何，军人是被暴民（今天我们称之为“恐怖分子”）攻击了，死状惨不忍睹。我们无法指责幸存的军人开火杀死了那些正在杀害他们的人。是的，事件过程中的确死了数百人。 一份来自现场的第一手报道以下是当时一名在场人士的目击报道，摘自《天安门之月》： 有一群新出现的我以前没怎么注意到的人，一些小阿飞，外表明显和学生不一样。学生头上绑着头巾，穿着别有大学校名别针的衬衫，上面写着字，而这些人则身穿廉价的不合身的聚酯纤维衣服和宽松的风衣。在我们的灯光照射下，他们的眼中闪烁着狡黠的目光，大大咧咧地露出了藏在身上的燃烧瓶。 这些穿着短裤拖鞋、携带汽油瓶炸弹的阿飞是些什么人？汽油是严格限量供给的，他们不可能是自发弄到这些东西的。是谁教他们制作汽油瓶炸弹的？做这些燃烧弹又是打算对付谁的呢？ 编者按： 和学生得到的补给品一样，这些科尔曼燃气炉、手册、指导、训练、战略战术、后勤和其他要素等，其提供者不是来自中国国内，这一点几乎没有疑问。

“他不是人，杀了他，杀了他！”一个声音喊道。“退后，退后！”有人声嘶力竭地高叫着。“不要动他，当兵的不是我们的敌人！” 一瘸一拐的士兵们被送上救护车后，暴徒攻击了救护车，几乎将后门扯了下来，企图将烧伤的士兵从车上弄下来置于死地。之后，士兵烧焦的尸体被悬挂在电线杆上，装甲运兵车大量弹药被抢走了。 中国政府报告中提到的工人暴动 暴乱分子包围了军用车辆和其他车辆，打砸并焚毁了这些车辆。他们还抢走了枪支、武器弹药和无线电收发机。几名暴乱分子控制了一辆装甲车，把它开上了街道并用上面的机枪开火射击。暴乱分子还袭击民用设施和公共建筑。几名暴乱分子甚至驾驶一辆装满汽油桶的大巴，朝天安门城楼开去，试图纵火焚烧天安门。 一辆军车在长安街突然抛锚，暴徒围了上去，用木棍打倒了驾驶员。暴徒野蛮地殴打并杀害了很多官兵。在崇文门，一名士兵被人从天桥上扔下，活活烧死。在阜成门，一名士兵被杀害后，遗体被倒挂在天桥的栏杆上。在一家电影院附近，一名军官被活活打死，尸体被绑在烧焦的公交车上。 在暴乱中，共有1280辆车辆被焚毁或摧毁，其中包括1千多辆军用卡车，60多辆装甲车，30多辆警车，120多辆公交车和电车，70多辆摩托车和其他类型车辆。 戒严部队在遭受重大伤亡后，被迫向空中鸣枪，以向前开进。在反击中，一些暴徒被击毙，一些旁观者被流弹所伤，还有一些被武装歹徒打死打伤。据可靠统计，共有超过3千名平民受伤，两百多人死亡，其中包括36名大学生。与此同时有6千多名执法人员和军人受伤，死亡数十人。 再说学生

学生组成人墙阻挡愤怒的群众追赶一群撤退的士兵。照片来源：美联社照片/ Mark Avery 在天安门能听到远处传来枪声，但在广场里面，没有可信报道说有交火发生。 而且无论如何，如上文提到的，广场上的军人没有武器。他们是被派来维持秩序的，不是来杀伤本身完全没有暴力行为的年轻人的。 报道告诉我们说，从当天晚上起，学生和军队之间的对话一直在断断续续地进行，彻夜不息。BR>

当天晚上，几乎所有学生都听从劝说离开了广场，少数留下来的，次日早晨也离开了。 压倒性的档案证据显示，天安门广场上没有发生暴力行为，没有学生被杀，从来就没有发生过所谓的“天安门广场大屠杀”。

有报告说次日上午在广场周边听到零星枪声，但那是在所有学生已经撤离之后，而且开枪的原因也没有定论。 坦克和推土机的确在次日上午进入了天安门广场，压平了帐篷，将此前三周时间里堆积起来的垃圾推成巨大的垃圾堆，并放火焚烧。很显然这就是“数千名学生”在广场上被横冲直撞的坦克碾压的故事的最初由来，但是当时在场的只有清洁人员，坦克和其他重型装备进场时学生早就离开了。 摘自一份关于学生静坐示威的中国政府报告 6月4日凌晨1点30分，北京市政府和戒严指挥部发布紧急通知，要求所有学生和其他平民离开天安门广场。通知通过高音喇叭反复广播了三个多小时。广场上的学生在内部讨论之后，派出代表向部队表示他们愿意从广场撤离，部队同意了。 大约凌晨5点时，数千名学生携带着他们自己的旗帜和横幅，有秩序地通过广场东南部由部队开辟出来的宽阔的通道离开了广场。拒绝离开的学生被部队强制送走。到凌晨5点30分时，广场清理行动已经完成。在整个行动过程中，无一人死亡。 所有的谣言、新闻报道是从哪里来的？当时的新闻报道事实上证实了从来就没有过什么“天安门大屠杀”，或“镇压”，而且没有学生死亡。其中一条新闻的作者是《纽约时报》的Nicholas Kristoff，但《纽约时报》将他的报道发表在不起眼的内页上，而头版则登的是更为轰动的坦克碾压数千学生、又开火杀伤数千的报道。 很多外国记者直接从广场发回了现场报道，明确声称尽管能听见枪声从远处传来，没有证据表明广场上有交火，无论是射向学生的，还是学生发射的。从广场发出的所有报道都说整个事件是和平收场的。 然而，却有一大群外国（大部分是美国）记者“从北京饭店发回现场报道”，描绘他们从窗口看到的交火、死亡、成堆的学生尸体等场面。不幸的是，正如其他外国记者后来所指出的，从北京饭店是看不到天安门广场的。 这些“现场”报道是由记者杜撰的，他们显然相信发生了一些事情，却缺乏勇气亲自去实地查看，于是根据他们所相信的和所想象的，把他们认为最有可能发生的故事告诉了自己的编辑。



罗织事实和轰动性事件。这样能吸引读者和观众，卖更多广告，并且与政治议事日程合拍。真相显然是可以牺牲掉的。 CNN的Mike Chinoy当时播放了零星枪声的“带子”，这条带子经过编辑并压缩成几秒钟，给人留下的印象是枪声急促且连续。 很多记者，包括当时在广场现场记录整个事件的西班牙电视台的记者，都否认在天安门广场发生交火、暴力和学生死亡的报道的真实性。 在1998年《哥伦比亚新闻评论》（Columbia Journalism Review）上的一篇经过深入研究的题为《对天安门神话的报道和消极媒体的代价》的文章中，前《华盛顿邮报》驻北京记者站负责人Jay Mathews追溯了那些他所谓的构成学生大屠杀神话的基础的戏剧性描述。他在文章中说： BR>

“我一直在想的一件事就是美国之音扮演了什么角色。过去，在学生运动中和在运动刚刚结束时，很多学生是这个电台的粉丝。即便在天安门广场上的时候，很多学生还坚持听他们的节目，就好像只有他们才能告诉我们究竟发生了什么。” “我记得有一次美国之音说解放军的北京驻军采取了防御姿态，然后问了诸如“他们严阵以待是针对谁呢？为什么要采取防御姿态？”之类的问题。我立即得出结论说，一定有一支起义的解放军部队，开过来支持我们了！！直到我和表哥谈过之后，我才意识到自己得出这样的结论有多愚蠢。” 这里提醒你一句，VOA是由NED——也就是美国全国民主基金会——资助和运作的，后者是由CIA资助在前台唱戏的公司，中情局的很多见不得人的活（只要不涉及真刀真枪，不会死人）都是由他们干的，甚至有时候连那种事他们也干。设立NED的目的是CIA的名声越来越臭，所以需要这样一个工具。 NED的创始人之一Allen Weintein曾在1991年向《华盛顿邮报》解释道：“今天我们所做的很多事情，25年以前是由CIA秘密进行的。”就像CIA和USAID（美国国际开发总署）一样，NED和若干类似的组织——包括VOA——得到了美国国会的资助。 学生最终不仅放弃了天安门广场，也抛弃了他们的革命幻想，以及美国之音。 具有讽刺意味的是，向中国广播的“美国之音”不可避免地走向了死亡。美国最终意识到向中国进行广播宣传徒劳无益，于是今年（2011年）奥巴马政府计划关闭VOA在香港的广播站。 为时不晚。 革命需要有人领导。这些领导者是谁？他们现在在哪里？



当时是美联社驻北京记者的John Pomfret正在侃侃而谈。现在他是《华盛顿邮报》的记者。 天安门广场静坐活动有五六个主要领导人，他们领导了全国各地大学里的学生组织，筹划了广场上的抗议示威，并积极在学生中鼓吹“誓死不撤”的牺牲精神。 然而，这些领导人自己却聪明地选择了“撤离以免一死”的政策。 他们逃出了中国大陆，先去了香港，然后去了台湾。不久以后，就到了美国。 有些人选择了中间国，有些人没有。那时候去香港不像现在这么方便，所以对他们的操纵者来说巧妙的后勤安排是必要的。 这些“学生领袖”中的几位看起来为他们颠覆国家的努力而获得了丰厚的犒赏，获得了美国一流大学的学位、找到了好工作，有时候仅靠继续抗议就能从CIA（NED）领到薪水。 学生抗议活动的“总指挥”柴玲在天安门事毕之后逃离了中国大陆。作为在中国进行颠覆活动的犒赏，美国给予她普林斯顿大学政治学荣誉学位，并安排她在Bain & Co.公司担任管理顾问。

从那之后她皈依了基督教，从事CIA控制下的NED的所谓“慈善事业”打发时间，一个叫做“女孩一个都不能少”的论坛，抨击中国的计划生育政策。